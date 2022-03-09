Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün Türkiye'ye gitmesi bekleniyor - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün Türkiye'ye gitmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün Türkiye'ye gitmesi bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine dair yeni bir açıklama yaptı. Sözcü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Uluslararası Diplomatik Forumu için bugün Antalya'ya gideceğini ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin burada gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Lavrov-Kuleba görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırı başlatmasından bu yana ikili arasındaki ilk görüşme olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer alacağı görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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