Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak"

13.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak" dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Türk, Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk ve Rus heyetlerin desteğiyle Libya taraflarının Moskova'da uzun süren istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan çağrıyla pazar günü saat 00.00'da devreye giren ateşkese yönelik konuları detaylandıran bir evrakı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Söz konusu taslak metnin son halinin, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, "Belge üzerinde ciddi istişareler yapıldı ve bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bu belgeyi imzaladılar." dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'in de belgeye olumlu yaklaştıklarını kaydeden Lavrov, "Ancak yarın sabaha kadar ilave süre istediler. Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak. Türk ve Rus tarafları, şu anda istişare edilen anlaşmaların uygulanması için onlara gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA