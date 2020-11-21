Son Dakika | - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye bizim birçok yönden ortağımız"- "Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmayı sorgulama girişimleri sonuçsuz kalacak"

Edinilen son dakika haberine göre - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye bizim birçok yönden ortağımız" "Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmayı sorgulama girişimleri sonuçsuz kalacak" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye bizim birçok yönden ortağımız"

"Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmayı sorgulama girişimleri sonuçsuz kalacak"

BAKÜ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Lavrov, "Türkiye bizim birçok yönden ortağımız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Lavrov, Aliyev ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Devlet Başkanı, 17 Kasım'da Dağlık Karabağ'la ilgili röportajında Türkiye'nin bölgedeki rolünden ayrıntılı bir şekilde bahsetti. Türkiye bu bölgede gerçek bir faktördür. Sadece bu bölgede değil. Türkiye bizim birçok yönden ortağımız. Tıpkı Ermenistan dış politika ortaklarını seçtiği gibi, elbette egemen Azerbaycan da dış politika ortağını seçme hakkına sahiptir. Türkiye ile Azerbaycan topraklarında ortak Rus-Türk denetleme merkezi kurulması konusunda Azerbaycan'a destek olmamız yönünde prensipte anlaşmamız var. Merkez, Dağlık Karabağ ve çevresinde ateşkesi teknik araçlarla uzaktan izleyecek. Bu, ateşkesin istikrarını sağlamada ek bir faktör olacak" dedi.

Karabağ'daki insani sorunların çözümüne uluslararası kuruluşların aktif katılmasını istediklerini belirten Lavrov, "Dağlık Karabağ'daki insani sorunların çözümünde uluslararası kuruluşlar, BM sistemleri, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile Rusya Barışı Gücü ve insani yardım merkezinin işbirliği ile ilgileniyoruz. Bundan sonra da bu doğrultuda ortak faaliyetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakü'deki görüşmelerin sonucunun olumlu olduğunu vurgulayan Lavrov, "Bugünkü toplantıda ikili stratejik ortaklığımızı görüştük. İkili stratejik ilişkilerimizi geliştirmek için pek çok zeminimiz var. Pek çok kilit konudaki konumlarımızın örtüştüğü uluslararası kuruluşlarda, BM'de, AGİT'te işbirliğimizi tartıştık. Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak projelerimiz ve Hazar'a kıyısı olan beş devletle ile ortak işbirliğimiz var. Bu nedenle görüşmelerin sonucunu çok olumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmaya şüpheyle bakanların niyetine ulaşamayacağını belirten Lavrov, "Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmayı sorgulama girişimleri var. Ancak bence bu girişimler başarılı olmayacak. Öncelikle AGİT Minsk Grubu eş başkanları, Rusya, ABD ve Fransa, Dağlık Karabağ sorununun eş başkanların geliştirdiği ilkeler temelinde çözülmesi gerektiğini defalarca belirttiler. Bu ilkeler, üçlü ortak bildirimin şartlarıyla örtüşüyor. İkincisi, eş başkanların Moskova ziyareti sırasında bu sefer sadece bu çatışmanın değil, tüm çatışmaların, her şeyden önce ölümleri önlemek, kanlı savaşlarda ölümlerin önlenmesi ve barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini her zaman belirttik. Buna dayanarak, üçlü anlaşmanı olumsuz bir temelde yorumlamak veya sorgulamak için bir neden göremiyorum. Bölge halklarının çıkarlarını karşılayan anlaşmaların uygulanmasına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ