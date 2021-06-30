Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu