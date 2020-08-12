Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
12.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:09

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya krizini ele aldı.

Görüşmede, Libya'da en yakın zamanda sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararlarıyla oluşturulan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararıyla da kabul edilen mekanizmalar doğrultusunda Libyalılar arasında diyaloğun yeniden başlatılması gerektiği vurgulandı.

Orta Doğu meselesinin de ele alındığı görüşmede, iki bakan bu bölgedeki durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

Lübnan'daki durumun da konuşulduğu görüşmede, Lavrov ve Ferhan, Lübnanlıların tüm etnik ve dini gruplar arasındaki diyalog aracılığıyla yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili yollar üzerinde anlaşabilmeleri için uygun şartların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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