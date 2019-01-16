Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Putin ve Erdoğan Güvenli Bölgeyi Görüşecek"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 23 Ocak'ta Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölge konusunu ele alacaklarını açıkladı.

Büyük bir basın toplantısıyla Rusya ve dünyadaki gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede güvenli bölgeyi görüşeceklerini söyleyerek, "Bu görüşmede Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturma önerisi ele alınacak. ABD, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in nihai amacı Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumaktır" dedi.

Lavrov, Türkiye'nin güvenliğini savunduklarını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA