Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Netanyahu ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kudüs'te bir araya gelerek, Ortadoğu sorunlarını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldi. Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gersimov, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ve diğer devlet yetkililerinin de katıldığı görüşmede Ortadoğu sorunları tartışıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talebi üzerine düzenlenen toplantının detayları hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye'nin güneyindeki terörle mücadele operasyonunu tamamlama ve 1974 tarihli Güçlerin Ayrılığı Anlaşması'nın uygulanması da dahil olmak üzere İsrail sınırlarında güvenliği sağlama görevleri konuşuldu" ifadeleri yer aldı.

İsrail basını ise, Suriye'nin geleceğinin ve Suriye'deki İran'ın varlığının gündemde olduğunu belirtti. Medyada yer alan haberlere göre, Rus Bakan Lavrov, Netanyahu'ya, Suriye'deki İran kuvvetlerini İsrail sınırındaki işgal altındaki Golan Tepelerinden 100 kilometre uzaklıktaki tutmasını önerdi. Netanyahu'nun ise, Lavrov'un önerisine karşı çıkarak, "İran'ın bölgeye 100 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz" cevabını verdiği haberlerde yer aldı. - MOSKOVA