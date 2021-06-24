Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "NATO, Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemiyor"
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "NATO, Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'NATO, Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemiyor'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemediğini belirterek "NATO'nun Rusya'yı durdurmaya yönelik süregelen eylemleri, Avrupa'da askeri siyasi gerilimin tırmanmasına yol açıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemediğini belirterek "NATO'nun Rusya'yı durdurmaya yönelik süregelen eylemleri, Avrupa'da askeri siyasi gerilimin tırmanmasına yol açıyor." dedi.

Lavrov, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO Zirvesi'nin geçen hafta yapıldığını anımsatan Lavrov, "NATO'nun Rusya'yı durdurmaya yönelik süregelen eylemleri, Avrupa'da askeri siyasi gerilimin tırmanmasına yol açıyor. NATO, uydurduğu gerçekliğin ötesine geçemeyeceğini bir kez daha teyit etti. NATO Rusya'nın eylemlerini yine 'agresif' olarak algılıyor." dedi.

Lavrov, Rusya'nın NATO ile diyalog kurmaya açık olduğunu belirterek "Rusya ve NATO arasındaki temas hattı boyunca askeri tehdidi azaltmaya yönelik yapıcı önerilerimiz masada bekliyor. NATO, Rusya ile askeri alanda diyalog kurmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

"NATO ile AB'nin, Rusya'ya 'anlaşmayı bozmama' çağrıları ikiyüzlülük"

ABD'nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Lavrov, "Bu, çıkarlar dengesini büyük ölçüde bozdu ve Rusya'yı askeri şeffaflık açısından eşit olmayan bir konuma getirdi. Bu koşullarda Moskova'nın anlaşmaya bağlı kalması anlamsız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Rusya'nın da söz konusu anlaşmadan çekilme kararı aldığına dikkati çekerek NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'yı "anlaşmayı bozmamaya" çağırdığını ve bunun "ikiyüzlülük" olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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