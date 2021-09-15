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Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "NATO ile diyaloğa hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Son dakika haberine göre Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO ile diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın dış politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın NATO ile diyalog kurabileceğin söyleyen Lavrov, "Diyalog kurmaya hazırız ancak bu profesyonelce olmalı. Duygusal veya yarı samimiyetsiz durumlarda değil" dedi.

Rus enerji şirketi Gasprom'un inşaatının tamamlandığını duyurduğu Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili de kaygılarını dile getiren Lavrov, "Bu boru hattına saldırma girişimlerinin devam edeceğinden şüphem yok. Şimdi Alman makamlarından gerekli izinlerin alınması süreci var. Bu sürecin ise 2022'nin başlarına kadar sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Moskova Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak Rusya'daki parlamento seçimleri öncesi seçimlere müdahale noktasında uyarıldığını hatırlatan Lavrov, "Amerikan büyükelçisine kanıtlar sunuldu. Raporları inceleyeceğine dair söz verdi. Birilerinin Rusya yasalarını ihlal ettiğine dair bir bilgisinin olmadığını fakat verilerin kendisine ulaştığını ve bu inceleme konusunda samimi olduklarını söyledi. Şimdi onlardan bir cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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