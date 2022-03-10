Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur" - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur" *Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur"

*Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz"

ANTALYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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