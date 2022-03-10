Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur" *Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur"
*Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz"
ANTALYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.