Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Kudüs'ü görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Kudüs'ü görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Kudüs'ü görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs'teki durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs'teki durum ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lavrov ile Şukri'nin Doğu Kudüs'teki durumu ve İsrail-Filistin ilişkilerini ele aldığı bildirildi. Görüşmede, Orta Doğu'daki duruma ilişkin güncel konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu da belirtildi.

MOSKOVA VE KAHİRE, FİLİSTİN'DEKİ GERİLİM NEDENİYLE ENDİŞELİ

Bakanlar, Filistin topraklarında tırmanan gerilime yönelik derin endişelerini dile getirerek, bölgede devam eden şiddet olaylarına derhal son verilmesi için çağrıda bulundu. Görüşmede ayrıca, Filistin-İsrail müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla Ortadoğu Dörtlüsü'nün (BM, ABD, Rusya, AB) arabuluculuğuna başvurulması da dahil Moskova ve Kahire'nin çabalarının yakın işbirliği içinde sürdürüleceği karşılıklı olarak teyit edildi.

(Ayperi Bekmırzayeva/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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