Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü
14.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:14

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Şukri arasında yapılan telefon görüşmesinde, Filistin-İsrail meselesi, Suriye ve Libya'daki durumun kapsamlı olarak görüşüldüğü ifade edildi.

Libya krizinin barışçıl şekilde çözülmesi dışında alternatif olmadığını vurgulayan bakanların, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in ateşkes kararı almalarından ve siyasi çözüm sürecini başlatmalarından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi atamasının geciktiğine de dikkat çekildi.

Lavrov, görüşmede, Orta Doğu'da kalıcı ve istikrarlı bir barışın sağlanmasının temel koşulunun Filistin sorununun çözümü olduğunu vurguladı.

Bakanlar ayrıca, Suriye'deki duruma ilişkin güçlü adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

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