Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fattah Es-Sisi ile görüştü. Lavrov görüşmede yaptığı açıklamada, Mısır Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade etti. Lavrov, Es-Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile de bir araya geldi.

Lavrov, Mısır'dan sonra İran'ın başkenti, Tahran'ı ziyaret ederek İranlı yetkililerle temaslarda bulunacak.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı