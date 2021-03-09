Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile BAE'de görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile BAE'de görüştü

09.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:48
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile BAE'de görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile Lübnan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile Lübnan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hariri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Lübnan'da büyük siyasi ve dini grupların desteklediği çalışabilir bir yeni hükümetin kurulması yoluyla sosyal ekonomik krizin bir an önce atlatılması yönündeki hedefler ele alındı.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 kararı çerçevesinde çözümü için uluslararası alanda girişimlerin birleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Bülent Ersoy Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Ersun Yanal Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile BAE'de görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 21:50:35. #1.14#
title