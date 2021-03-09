Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile BAE'de görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile Lübnan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hariri ile bir araya geldi.

Görüşmede, Lübnan'da büyük siyasi ve dini grupların desteklediği çalışabilir bir yeni hükümetin kurulması yoluyla sosyal ekonomik krizin bir an önce atlatılması yönündeki hedefler ele alındı.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, bu konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 kararı çerçevesinde çözümü için uluslararası alanda girişimlerin birleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu