Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'daki durumu görüştü.

Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Moskova'da temaslarda bulunan Dibeybe ile dün bir araya geldi.

UBH'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Libya'daki durum ele alındı.

Libya meselesinin çözümünde son birkaç ayda ilerleme kaydedildiği vurgulanan görüşmede, bu bağlamda Libya'da geçiş döneminde hükümetin oluşturulmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Libya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması için ülkedeki tüm siyasi güç ve sosyal grupların çıkarlarının dikkate alınmasıyla uzlaşının sağlanmasının önemine işaret edildiği görüşmede, uluslararası toplumun, Libya yönetimine siyasi sürecin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2510 kararı ve Berlin Konferansı'nın kararları doğrultusunda ilerletilmesi için destek vermesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Lavrov, Rusya'nın Libya'daki krizin atlatılması yönünde farklı yönlerde destek vermeye hazır olduğunu teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Antony Blinken Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Diego Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:28:31. #1.14#

title