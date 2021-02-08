Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'nın yeni seçilen yöneticileri ile telefonda görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'nın yeni seçilen yöneticileri ile telefonda görüştü

08.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:30
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'nın yeni seçilen yöneticileri ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın yeni seçilen geçici yönetiminin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın yeni seçilen geçici yönetiminin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucu seçilen Menfi ve Dibeybe'yi tebrik etti.

Lavrov görüşmede, Moskova'nın Libya'nın yeni yürütme otoritesi seçim sonuçlarından memnuniyet duyan ilk yönetimlerden biri olduğunu belirterek, bu yönetiminin önünde zor görevler bulunduğunu ve başarılar dilediğini ifade etti.

Ülkedeki krizi bir an önce aşmak amacıyla Libya'daki geçici yönetim ile yapıcı etkileşime hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, dostane Rusya-Libya ilişkilerini daha da geliştirmek için iş birliğini güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Menfi ve Dibeybe de Libya'daki kriz boyunca Rusya'nın pozisyonuna son derece önem verdiklerini belirterek, Libya'nın tüm siyasi güçleri ve tarihi bölgelerinin temsilcilerini dahil etme prensibiyle çözüm sürecini ilerletmede Moskova'nın yapıcı ve aktif rolüne işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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