RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA
Haberler » Güncel » RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA - Haber

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

07.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:05
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA
Dışişleri Bakanı , TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan 'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------Lavrov'un uçağından görüntüler-Araç konvoyunun çıkışı

-Detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler