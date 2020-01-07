RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
07.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:05
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
- İstanbul
Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan İstanbul'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Görüntü Dökümü:---------------------Lavrov'un uçağından görüntüler-Araç konvoyunun çıkışı
-Detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA