Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı ile nükleer programı ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İran nükleer programını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un, Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve Viyana'daki planın müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin beklentilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan, orijinalinde olduğu gibi dengeli bir nükleer anlaşmanın yeniden sağlanmasından yana olduklarını belirtti ve anlaşmadaki tüm katılımcıların hak ve çıkarlarının sağlanmasının tek yolunun bu olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

İki bakanın ayrıca Afganistan ve Güney Kafkasya'daki durumu da konuştuğu ifade edildi.

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