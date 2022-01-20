Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'daki resmi temaslarını sürdürürken, heyette yer alan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutundaki görüşmede ikilinin gündemi, İran Nükleer Programı, Afganistan konusu ve 2 ülke arasındaki ilişkiler oldu. Görüşmenin basına açık kısmında İranlı mevkidaşına hitaben konuşma yapan Bakan Lavrov, "İran'ın yeni Cumhurbaşkanının ülkemize ziyaretini çok önemsiyoruz. Dün liderlerimiz arasında kapsamlı, gizli ve gerçekçi bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaret programı ve Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki konuşması oldukça etkileyiciydi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından Lavrov- Abdullahiyan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlar, Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Moskova'ya yaptığı ilk ziyaretinin, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını ve ülkelerimiz arasında sağlam bir temel oluşturduğunu kaydetti. Gerçekleştirilen görüşmede dünya siyasetinin önemli konularına, iki ülkenin ortak projelerinin uygulanmasına, siyasi diyalog, ticaret, ekonomik, kültürel ve insani işbirliklerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Rusya - İran işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentilere değinildi. Görüşmede ayrıca iki ülkenin Covid-19 salgını ile mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ikilinin İran Nükleer Programı konusuna da değindiği aktarılarak, "Nükleer silahların kullanımının azaltılması alanındaki en önemli anlaşma olmaya devam eden İran Nükleer Programı'na ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafındaki gidişata önem gösterildi. Her iki tarafta nükleer anlaşmasına herhangi bir ilave olmaksızın orijinal haline geri dönüşmesi için Viyana müzakerelerine devam etme niyetini ifade etti" denildi. Açıklamada ayrıca, bakanların Afganistan, Suriye, Güney Kafkasya ve Hazar konusu olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıkları aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)