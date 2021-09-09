Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Afganistan'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın, görüşmelerinde özellikle Afganistan'daki mevcut durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Moskova ve Tahran, bölgede ve ötesinde güvenliğin sağlanmasında önemli bir etken olarak Afganistan'da istikrarın tesis edilmesine ilgi duymaktadırlar." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, İran nükleer programıyla ilgili gelişmelerin de ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Nükleer anlaşmayı asıl ve dengeli haliyle yeniden hayata geçirmek, ilgili tüm tarafların hak ve çıkarlarını sağlamanın tek doğru yoludur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay