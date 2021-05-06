Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan temasları kapsamında Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan temasları kapsamında Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da temaslarına devam ediyor. Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile görüşmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede, ana gündem maddesi Dağlık Karabağ oldu. Paşinyan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanması için tüm çabayı sarf edeceklerini ifade ederek, "Ermenistan'ın varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için tüm önlemleri bundan sonra da alacağı konusunda sizi temin ederim. Tarafların üçlü formatta yapıcı diyalog kurması için azami çabayı sarf etmeye hazırız. Dağlık Karabağ ihtilafına AGİT Minsk Grubu tarafından yapılan ilkeler temelinde nihai bir çözüme ulaşmak için barış sürecini yeniden başlatma ihtiyacına ilişkin tutumumuzu vurgulamak istiyorum" dedi.

Rusya'nın, Ermenistan'a gönderdiği Sputnik V korona virüs aşısı hakkında da konuşan Paşinyan, "Rus, Sputnik V aşısının ilk partisi Erivan'a gönderildikten sonra 1 milyon dozun Ermenistan tarafından satın alınması doğrultusunda anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın Rus Sputnik V aşısına güven duyduğunu ve Lavrov ile aşının Ermenistan'da üretilmesi konusunda müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

ESİR İADELERİ SORUNU EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

Paşinyan'ın ardından söz alan Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen esir iadelerinde yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Rusya, AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanları ABD ve Fransa ile birlikte esirlerin iadesi de dahil tüm insani sorunlarından çözümünden yana" dedi.

Aynı zamanda Dağlık Karabağ'daki temas hattı tartışmalarına da değinen Lavrov, "Barış gücü birliklerinin kesin temas hattının belirlenmesiyle ilgili kalan sorunları çözmek için her şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı