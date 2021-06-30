Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin...
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin...
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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