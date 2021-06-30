Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır.