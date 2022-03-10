Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik" - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik"

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik"

AA / Ali Cura - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel, Haberler

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