Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Ali Cura - Güncel