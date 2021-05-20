Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan konuşmasını kesen BBC muhabirine tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan konuşmasını kesen BBC muhabirine tepki!tacikistan, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısında konuşması sırasında masaya mikrofon koymak isteyen BBC muhabirine, 'BBC böyle davranışlar mı sergiliyor" diyerek tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan konuşmasını kesen BBC muhabirine tepki!

tacikistan, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısında konuşması sırasında masaya mikrofon koymak isteyen BBC muhabirine, 'BBC böyle davranışlar mı sergiliyor" diyerek tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşmasına başlayan Lavrov, BBC muhabirine tepki gösterdi. Gerginliği yüzünden okunan Lavrov, konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak mikrofon koyan BBC muhabirine sert şekilde baktı. Lavrov daha sonra BBC muhabirine bakarak, 'BBC böyle davranışlar mı sergiliyor' Anlamadım? sözleriyle tepki gösterdi. Kameraların kayıtta olduğunu fark eden Lavrov, gülümseyerek konuşmasına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı