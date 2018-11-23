Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kaşıkçı Açıklaması: "Verilecek Nihai Kararı Bekleyeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudilerin vereceği nihai kararı bekleyeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında İtalyan mevkidaşı Enzo Moavero ile başkent Roma'da bir araya geldi. Görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Lavrov, "Soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması hayati önem taşıyor. Suudi yetkililerin soruşturmayı yürüttüğünü, Türkiye ile de konu üzerine işbirliği yaptığını kaydetmemiz gerek. Verilecek nihai kararı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ROMA