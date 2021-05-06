Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Karabağ'daki sürecin siyasallaştırılmaması" uyarısı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Karabağ'daki sürecin siyasallaştırılmaması" uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Karabağ'daki sürecin siyasallaştırılmaması' uyarısı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ'daki çözüm sürecinin siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ'daki çözüm sürecinin siyasallaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da resmi temaslarda bulunan Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Karabağ meselesine değinen Lavrov, bölgede durumun istikrara kavuştuğunu dile getirdi.

Bu meselenin çözüm sürecinin siyasallaştırılmaya çalışıldığına işaret eden Lavrov, şunları kaydetti:

"Sürecin şimdi siyasallaştırılmaması gerekiyor. Süreç, yeterince zor ilerliyor. Çünkü bölgenin bağlantı yolları, bölgesel ilişkiler, temas hattı, sınırların belirlenmesi ile ilgili sorunlar çözülüyor. Bunlar, bölgenin nefes alması ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi için çözülmesi gereken sorunlardır."

Lavrov, Erivan'da protesto edildi

Öte yandan Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, Lavrov'un Erivan'a ziyaretini protesto etmek için bazı gruplar Ermenistan Dışişleri Bakanlığı önünde ve şehrin diğer yerlerinde gösteri düzenledi.

Polis, Avrupa Partisi lideri Tigran Hzmalyan ve bazı destekçilerini gösteriler öncesinde Rusya'nın Erivan Büyükelçiliği önünde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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