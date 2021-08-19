Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından Taliban'ın Afganistan'daki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendirerek, Afganistan'daki tüm taraflara...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından Taliban'ın Afganistan'daki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendirerek, Afganistan'daki tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush'u Moskova'da konut etti. Lavrov mevkidaşı Mangoush ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın dikkatle yakından izlediği Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Taliban'ın ülkedeki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendiren Lavrov, "Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın çağrısıyla eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin de katılacağı bir toplantı yapılacağı duyuruldu. Taliban'ın, Afganistan'daki diğer siyasi güçlerle diyaloğa girmek istediklerine dair açıklamasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür süreçleri mümkün olan her şekilde teşvik edeceğiz ve bu niyetleri somut eylemlere dönüştürmek için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Taliban, Afganistan'ın tümünde kontrolü sağlayamadı

Afganistan'daki durumu, edinilen raporlar çerçevesinde gazetecilere aktaran Bakan Lavrov, "Birincisi, Taliban henüz Afganistan topraklarının tamamını kontrol etmiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Ahmed Mesud'un direniş güçlerinin yoğunlaştığı Panjshir Boğazı'ndaki duruma dair raporlar var. Fakat bu, yalnızca konumumuzu daha tutarlı hale getiriyor ve tüm Afganistan'ın iç savaşa sürüklendiği bir durumda, tüm muhalif Afgan güçlerinin, tüm etnik-dini Afgan gruplarının katılımıyla ulusal diyaloğa acil geçişin gerekliliğini destekledik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, temsili bir hükümet kurmayı mümkün kılacak bir ulusal diyaloğu hala desteklediklerinin altını çizen Lavrov, "Tıpkı şimdi olduğu gibi, Taliban Kabil'de, diğer kentlerin ve Afganistan vilayetlerinin çoğunda esas olarak iktidarı ele geçirdiğinde; temsili bir hükümet kurmayı mümkün kılacak aynı ulusal diyaloğu hala destekliyoruz ve bu, daha sonra Afganistan halkının desteğiyle birlikte bu uzun süredir acı çeken ülke için nihai bir çözüm için anlaşmalar geliştirecek" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için "Milli Görüş" lideri yazdı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.
Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti
Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hamid Karzai Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Davut Güloğlu Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Afganistan'daki taraflara diyalog çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:56:49. #1.16#

title