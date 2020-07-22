Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cezayirli mevkidaşı Bukadum ile Libya'yı görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümü için tüm tarafları aynı müzakere masasında bir araya getirmeye yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümü için tüm tarafları aynı müzakere masasında bir araya getirmeye yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki sorunlara yönelik sürdürülebilir çözüm için tüm dış oyunculara görev düştüğünü belirterek "Bölgede tüm dış oyuncular, çatışan tarafları diyalog içine girmeye ve çıkar dengesine dayalı uzlaşma temelinde anlaşmaya teşvik etmelidir." dedi.

Lavrov, Libya krizinin çözümünde tüm çabaların nihai hedefinin bu devletin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu ifade etti.

Libya'da tüm taraflarla çalıştıklarını vurgulayan Lavrov, sadece Libyalılar değil Libya'nın komşuları ve diğer dış aktörlerle acilen çatışmaların sona ermesi konusunda çalıştıklarının altını çizdi.

Lavrov, şöyle devam etti:

"Taraflar arasında ayrılık olduğu sürece dış aktörlerin, çatışmanın taraflardan birini ya da diğerini destekleme riski her zaman olacaktır. Durum, tüm Libyalıları aynı müzakere masasında bir araya getirmeye ve Libya devletini canlandırmak amacıyla tüm Libya halkının çıkar dengesine dayanan tavizleri vermesine yardımcı olmayı gerektiriyor."

Mısır Parlamentosunun Libya'ya asker gönderme kararıyla ilgili soru üzerine Lavrov, diğer ülkelerden farklı olarak Rusya'nın Libya'da tüm siyasi taraflarla çalıştığını ve hiçbir zaman bu ülkede tarafların birinin üzerine bahis oynamadığını savundu.

Lavrov, Libya'nın komşuları Cezayir, Tunus ve Mısır'ı krizin çözümünde aktif rol oynamaya yönlendirdiklerini kaydederek "Ortak çabalarımızın bu aşamasında, tüm Libyalı tarafların doğrudan müzakerelere katılmaları gerektiğine ve Libya'nın tüm komşularının Libyalılar arasında bir çözümün koşullarını şekillendirme konusunda hak sahibi olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Çaba sarf etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz"

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum da Libya'daki durumla ilgili "Libya krizinin askeri çözümü yok ve olmayacaktır. Krizi çözmenin tek yolu siyasi diyalogdur." dedi.

Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ve siyasi diyaloğun ana prensip olduğunu vurgulayan Bukadum, "Bir an önce ateşkesi başlatma, siyasi sürece devam etme, çatışmaya barışçıl çözüm getirebilme ve Libya'nın tüm bölgelerinde istisnasız barışın sağlanabilmesi için çaba sarf etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bukadum, krizin çözülmesi için Libya'nın bütün komşularıyla ortak çalışması konusunda gereken şartları oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA