Son dakika gündem: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Çekya, gözaltına alınan Rus ile ilgili Rusya'ya bilgi vermedi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Çekya, gözaltına alınan Rus ile ilgili Rusya'ya bilgi vermedi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çekya'nın Ukrayna'nın talebiyle gözaltına aldığı Rusya vatandaşıyla ilgili Rusya'ya bilgi vermediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çekya'nın Ukrayna'nın talebiyle gözaltına aldığı Rusya vatandaşıyla ilgili Rusya'ya bilgi vermediğini söyledi.

Rusya vatandaşı Aleksndr Franchetti, Çekya'nın başkenti Prag'taki havaalanında pasaport kontrolü sırasında polis tarafından dün gözaltına alınmıştı. Daha sonra Franchetti'nin Ukrayna makamlarının talebi doğrultusunda gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, Çekya'nın konu hakkında Rusya'ya herhangi bir bilgi vermediğini ifade etti.

Çekya basınında çıkan haberler e göre ise gözaltına alınan Franchetti'nin, 2014 yılında Kırım'da yapılan Rusya'ya katılma konulu referandumda aktif görev aldığı ve bu nedenle Ukrayna tarafından gözaltı talebinde bulunulduğu aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR

ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Beren Saat Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Diego Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Çekya, gözaltına alınan Rus ile ilgili Rusya'ya bilgi vermedi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 22:00:00. #1.17#