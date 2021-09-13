Son dakika gündem: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Çekya, gözaltına alınan Rus ile ilgili Rusya'ya bilgi vermedi"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çekya'nın Ukrayna'nın talebiyle gözaltına aldığı Rusya vatandaşıyla ilgili Rusya'ya bilgi vermediğini söyledi.

Rusya vatandaşı Aleksndr Franchetti, Çekya'nın başkenti Prag'taki havaalanında pasaport kontrolü sırasında polis tarafından dün gözaltına alınmıştı. Daha sonra Franchetti'nin Ukrayna makamlarının talebi doğrultusunda gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayarak, Çekya'nın konu hakkında Rusya'ya herhangi bir bilgi vermediğini ifade etti.

Çekya basınında çıkan haberler e göre ise gözaltına alınan Franchetti'nin, 2014 yılında Kırım'da yapılan Rusya'ya katılma konulu referandumda aktif görev aldığı ve bu nedenle Ukrayna tarafından gözaltı talebinde bulunulduğu aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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