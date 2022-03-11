Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Antalya görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Antalya'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında 10 Mart'ta bir araya gelen Lavrov ve Pedersen, Suriye'deki siyasi süreç ve Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili konuları ele alındı.

Ayrıca, görüşmede Suriyelilere insani yardımın sağlanması ile ilgili sorunlar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.