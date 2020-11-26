- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus'ta temaslarda bulundu

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus'ta temaslarda bulundu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ile Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Kurulları toplantısı öncesinde önemli görüşmelerde bulundu.

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus'ta temaslarda bulundu

MİNSK - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus ile Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Kurulları toplantısı öncesinde önemli görüşmelerde bulundu.

Belarus ile Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Kurulları toplantısı Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşiyor. Toplantı öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önce Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkiler ve diplomatik çalışmaların yanı sıra Belarus'a karşı batılı ülkelerin aldığı tavır bu görüşmede ele alındı. Bu görüşmenin ardından Lavrov ve Makey, Belarus lideri Lukaşenko'nun konutuna hareket etti. Makey'in de bulunduğu görüşmede Lavrov ve Lukaşenko, iki ülke arasındaki ilişkileri ve yapılan anlaşmaları değerlendirdi. Geçtiğimiz 14 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Lukaşenko ve Putin'in imzaladığı anlaşmayı hatırlatan Lavrov, "Sayın Lukaşenko öncelikle size Sayın Putin'in selamını getirdim. Kendisi Soçi'de birlikte imzaladığınız anlaşmaların onaylandığını söyledi. İlişkileri güçlendirme konusunda aynı amaçlara sahibiz. Bazı farklılıklar olsa da aynı hedefe sahibiz. Ortak amacımız halklarımız ve ülkemiz için birlik devletlerinin çıkarları için ilerlemek" dedi.

Anlaşmalar değerlendirilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ve Açık Semalar Anlaşması'nda çekildiğini savunarak, "Bugünkü toplantımızda bu konuyu ele alacağız. Kafkasya, Orta Doğu, Avrupa - Atlantik gibi bölgeleri tehdit eden silah anlaşmaları konularını değerlendireceğiz. Toplantıdaki asıl amacımız sizin ve sayın Putin'in imzaladığı anlaşmaların detaylarını değerlendirmek ve iç ve dış politikaya karşı ortak planlama yapmak" dedi.

Lukaşenko'dan Rusya'ya, Dağlık Karabağ teşekkürü

Lavrov'un programını aktarmasından sonra söz alan Lukaşenko, "Rusya ve Belarus aynı apartmanda yaşayan iyi birer komşu. Biz Rusya ile her zaman kardeşçe ilişkiler kurmak istiyoruz. Belarus - Rusya ilişkilerini sıfırlamaktan değil her zaman güçlendirmekten bahsetmeliyiz" dedi.

Uluslararası konulara da değinen Lukaşenko, Dağlık Karabağ konusunda da fikirlerini aktararak, "Kafkasya'da yaşananlardan dolayı sizi tebrik ediyorum. Harikasınız! İnsanlar için yolculuğun başında olsak da Kafkasya'daki durumun normalleşmesi yolunda uzun bir adım atıldı. Bu çok olumlu bir hareket" dedi.

Daha önce Paşinyan ve Aliyev ile bölgedeki soruna dair kendisinin de görüşme yaptığını söyleyen Lukaşenko, "Geçmişte tartıştığımız sorunların çözümünden çok memnunum. Bu nedenle sizi içtenlikle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK