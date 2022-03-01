Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"
AA, Dmitri Chirciu - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"
AA / Dmitri Chirciu - Güncel