Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor" - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"

AA, Dmitri Chirciu - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel, Haberler

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