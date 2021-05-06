Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ve AB'nin yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını söyledi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ve AB'nin yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ve AB'nin yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını bildirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyarette bulunan Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Lavrov, "AB ile zamanında benzeri görülmemiş şekilde gelişmiş ilişkilerin tüm mimarisi, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Brüksel tarafından tahrip edildi." dedi.

AB ile Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiklerine dikkati çeken Lavrov, bu yaptırımların "temelsiz" ve "gayrimeşru" olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Rusya, Rus yönetimi, Rus milletvekilleri ve şirketlerimize yönelik bu tür saldırıları cevapsız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

AB'nin "kendisine her şeyi mübah" gördüğünü ve "cezasız kalma hissiyle boğulmaya" başladığını ifade eden Lavrov, "Bu, çıkmaz bir yol." yorumunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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