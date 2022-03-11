Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Antalya'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi.

ANTALYA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Forumu 2022 kapsamında 10 Mart'ta bir araya gelen Lavrov ve Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi sürecini başlaması, bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve insani yardım ile ilgili konuları ele aldı.

Görüşmede, Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformunun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda mutabık kalındı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Antalya, Rusya, Güncel, Haberler

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