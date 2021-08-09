Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bölgedeki durumu telefonda görüştüğü belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum ve üçlü anlaşmanın uygulanmasının yanı sıra bölgede ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin açılmasına yönelik üçlü çalışma grubunun faaliyetleri ele alındı.

Tarafların aynı zamanda, ikili işbirliği bakımından gündemdeki konuların yanı sıra uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği alanında da görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı