Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycan'da
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycan'da

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakü ziyareti kapsamında Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili görüşmeler gerçekleştirecek olan Lavrov'un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceği aktarıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelecek olan Lavrov'un Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihli ortak açıklamalarının yerine getirilmesi konusunu özel olarak ele alacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Lavrov'un Azerbaycan'da yapacağı görüşmelerinde ikili ve bölgesel işbirliği başta olmak üzere uluslararası konuları ele alması bekleniyor.

Ermenistan ziyareti

Lavrov, Azerbaycan ziyareti öncesi 5-6 Mayıs'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ziyaret gerçekleştirmiş, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile bir araya gelmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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