Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'daki istikrarsızlığın komşu ülkelere taşma riskinin olduğunu söyledi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'daki istikrarsızlığın komşu ülkelere taşma riskinin olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'daki istikrarsızlığın komşu ülkelere taşma riskinin olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede askeri ve siyasi belirsizliğin arttığını belirterek, "Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede askeri ve siyasi belirsizliğin arttığını belirterek, "Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır." dedi.

Rus TASS haber ajansına göre, Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Orta ve Güney Asya: Karşılıklı Bölgesel Bağlantılar. Zorluklar ve İmkanlar" konulu konferansta konuştu.

Afganistan'daki durumun hızlı bir şekilde bozulduğunu belirten Lavrov, ABD ve NATO askeri birliklerinin aceleci bir şekilde bölgeden çekilmesinin arka planında Afganistan ve etrafında, askeri ve siyasi durumun gelişimine ilişkin belirsizliğin daha da arttığını söyledi.

Lavrov, "Afgan krizi, terör tehdidini ve benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşan uyuşturucu kaçakçılığı sorununu ağırlaştırıyor. Mevcut koşullar altında istikrarsızlığın komşu ülkelere taşması konusunda gerçek riskler olduğu çok açıktır." ifadesini kullandı.

Böyle bir tehdidin Afganistan'ın bölgesel iş birliğine dahil olmasının önünde ciddi bir engel olduğunu vurgulayan Lavrov, "Orta ve Güney Asya'yı birbirine bağlayan enerji, lojistik ve ulaşım projelerini teşvik etme planları sahadaki güvenlik durumuna göre hesap edilmelidir." dedi.

Afganistan iç çatışmasının tam kapsamlı çözülmesi koşuluyla, Kabil'in katılımıyla ekonomik taahhütlerin ve girişimlerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin mümkün olabileceğine dikkati çeken Lavrov, ülkede kalıcı barışın sağlanması yönünde ortak çabaların hem bölgede hem de uluslararası arenada öncelikli görev olarak kalması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, uluslararası ortakların yardımıyla kapsamlı ve doğrudan Afganlar arası müzakerelerin uzun vadeli barışın sağlanmasına yol açabileceğini ifade ederek, Moskova formatının, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)-Afganistan Temas Grubu ve Rusya, ABD, Çin ile Pakistan'dan oluşan genişletilmiş üçlü formatın kanıtlanmış mekanizmalar olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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