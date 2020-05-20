Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor"
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD silah alanındaki anlaşmalarını bozuyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerikalı partnerlerimiz, Anti Balistik Füze Anlaşması dahil bazı alanlarda anlaşmaları bozuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
20.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerikalı partnerlerimiz, Anti Balistik Füze Anlaşması dahil bazı alanlarda anlaşmaları bozuyor" dedi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Baltık Denizi Devletleri Konseyi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapılan silah anlaşmalarını ihlal ettiğini ifade etti. ABD'nin yaptığı ihlallere değinen Lavrov, "Amerikalı partnerlerimiz, Anti Balistik Füze Anlaşması dahil bazı alanlarda anlaşmaları bozuyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin kendi nükleer silahlarını Almanya'dan Polonya'ya taşımasından rahatsızlık duyduklarını belirten Lavrov, "Bu hareket Rusya ile NATO arasında yapılmış temel anlaşmanın da ihlali sayılır. Amerikalı diplomatlar, ev sahibi Avrupa ülkelerine kendi varlıklarını da dikte etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Rusya Federasyonu'ndan başlayarak Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya kadar uzanan, Rusya ile Avrupa için stratejik bir öneme sahip olan ve yıllık 55 milyar metreküp gaz ticaret hacmi olan Kuzey Akımı 2 projesinden ümitli olduğunu ifade etti. Lavrov, "Ben projenin durdurulacağını düşünmüyorum. Almanya, Avrupa ülkeleri ve Avrupalı şirketlerin de içinde olduğu bu projenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sayede Avrupa'nın enerji güvenliği artacak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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