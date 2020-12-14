Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür."
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür."

14.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:47
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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