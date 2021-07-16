Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Afganistan'daki misyonu çöktü"
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin Afganistan'daki misyonu çöktü"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'ABD'nin Afganistan'daki misyonu çöktü'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'daki misyonunun "çöktüğünü" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'daki misyonunun "çöktüğünü" söyledi.

Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel ilişkiler, Tehditler ve İmkanlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansın ardından basının sorularını yanıtladı.

ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan çekildiğine dikkati çeken Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da "başarılı misyon" yürüttüklerine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Lavrov, "Elbette, Biden durumu mümkün oldukça en olumlu renklerle sunmaya çalıştı, ancak herkes misyonun çöktüğünü anlıyor. ABD'de de bu açıkça kabul edilmektedir." dedi.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin Afganistan'da kendi pozisyonlarını güçlendirdiğine dikkati çeken Lavrov, ülkede uyuşturucu üretiminin rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

Bakan Lavrov, "Şimdi dünyadaki tüm uyuşturucuların yüzde 90'ı Afganistan'da üretiliyor ve bununla mücadele edilmesi konusunda hiçbir şey yapılmıyor." dedi.

Afganistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin oluşturulması konusuna da değinen Lavrov, bunun "tartışmalı" bir konu olduğunu vurguladı.

Lavrov, "İstatistiklere göre, Afganistan yönetiminin hizmetinde 300 bin asker var. Taliban sayısı üç dört kat daha azdır. Ancak buna rağmen sonucu görüyorsunuz." yorumunda bulundu.

Afganistan'da kaosun oluşmasından yana olmadıklarını vurgulayan Lavrov, Afgan halkının barışçıl ve istikrarlı şekilde yaşamasını istediklerini ifade etti.

ABD ve Orta Asya'daki ortaklarıyla Afganistan meselesine ilişkin Rusya, ABD, Çin'in oluşan genişletilmiş formatta çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Lavrov, Afganlar arasındaki diyaloğun Taliban dahil ülkedeki tüm siyasi etnik grupların katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki protesto gösterilerine de değinen Lavrov, Rusya'nın bu gösterilerle ilgisinin olmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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