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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Blinken'in, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen toplantıda baş başa görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lavrov'un, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında varılan anlaşmalar kapsamında eşitlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde ciddi bir diyalog kurma arzusunu dile getirdiği ifade edildi.

Rusya'nın, Ukrayna konusundaki endişelerinin de görüşmede gündeme getirildiği bildirilen açıklamada, "Rusya'nın endişelerini görmezden gelmenin ve Ukrayna'yı, Rusya sınırlarına NATO güçlerini konuşlandırarak ABD'nin jeopolitik oyunlarına çekmenin ciddi sonuçlara yol açacağı ve Rusya'yı misilleme önlemleri almaya zorlayacağı vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki bakanın, ABD ve Rusya'ya ait diplomatik misyonların işleyişlerine dair sorunları da ele aldığı, bu yönde uzman seviyesinde karşılıklı çalışmalara devam edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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