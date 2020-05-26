Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD, Hong Kong etrafındaki sorunları şişiriyor"
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD, Hong Kong etrafındaki sorunları şişiriyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hong Kong etrafındaki sorunları "şişirdiğini" belirterek "Bu sorun, Çin'in içişleriyle ilgilidir.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
26.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:45

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hong Kong etrafındaki sorunları "şişirdiğini" belirterek "Bu sorun, Çin'in içişleriyle ilgilidir. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz." dedi.

Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çin'in, Hong Kong'la ilgili yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine ilişkin ABD'nin tepkisini değerlendiren Lavrov, "ABD'nin açıklamaları, üstünlük ve serbestlik duygusuyla doludur." yorumunda bulundu. Lavrov, "ABD'nin Çin'le ilgili açıklamaları bizi şaşırtmıyor. Ancak tüm bunların benzeri görülmemiştir." ifadesini kullandı.

"ABD, Hong Kong etrafındaki sorunları şişiriyor." diyen Lavrov, "Bu sorun, Çin'in içişleriyle ilgilidir. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. ABD, bu sorundan skandal durumlar yaratmaya çalışıyor. Bu tür girişimlerin başka konularda ABD ile diyaloğa güvenirlik kattığını düşünmüyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki göstererek söz konusu yasanın tek taraflı ve keyfi bir girişim olduğunu ve bunun Hong Kong'un köklü yasama süreçlerini ve Hong Kong halkının iradesini görmezden geldiğini belirtmişti.

Yasa, Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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