Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile "Afganistan'daki durumu" ele aldı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile "Afganistan'daki durumu" ele aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 'Afganistan'daki durumu' ele aldı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Afganistan'daki son durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Afganistan'daki son durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Blinken'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçmasının ardından ülkedeki durumu, mevcut hükümetin çöküşünü ve gerçekleşen fiili rejim değişikliğini ele aldığı bildirildi.

Blinken'in Kabil'deki ABD Büyükelçiliği personelinin tahliyesi ve ortaya çıkan durumdan kaynaklanan acil insani meselelerin çözümü bağlamında ABD yönetimince alınan önlemler hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lavrov da Rusya'nın duruma ilişkin değerlendirmesi ve Rusya'nın Afganistan Büyükelçiliğinin ülkedeki tüm ana siyasi güçlerin temsilcileriyle istikrar ve düzenin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaptığı temaslar hakkında mevkidaşını bilgilendirdi."

Açıklamada, her iki bakanın yeni koşullarda kapsayıcı bir Afganlar arası diyaloğu başlatmak için ön koşulların yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Çin, Pakistan ve diğer ilgili ülkeler ile Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcilerinin katılımıyla istişarelere devam etme konusunda anlaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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