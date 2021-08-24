Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD askerlerini Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD askerlerini Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD askerlerini Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'dan çektiği askeri güçleri, Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'dan çektiği askeri güçleri, Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini ifade etti.

Lavrov ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, başkent Budapeşte'de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Afganistan'dan çektiği askeri güçlerini Orta Asya ülkelerine yerleştirmek istediğine işaret eden Lavrov, "ABD'nin askerlerini bu bölgede görmek istemiyoruz. Çünkü, ortak bir güvenlik alanımız var ve bu alanın kendi yükümlülükleri vardır. Yabancı silahlı kuvvetlerin topraklarında konuşlandırılması konularda tüm müttefiklerin onayını öngören Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) kastediyorum." dedi.

Lavrov, ABD'nin bunu, Afganistan'a gerektiğinde saldırmak amacıyla yapmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki durumu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele almaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü'nün (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) Afganistan meselesinin çözümüne ilişkin müzakereleri sürdürmekten yana olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Rusya ve Çin'in Afganistan üzerindeki etkisini artırmalarına izin verilmemeli" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Borrell'in bunu düşünmemesi gerekiyor. Afganların bir an önce kendi ülkesini nasıl sakinleştireceğini düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "AB'nin dış politikası bu tür şahıslar tarafından oluşturuluyorsa, bu üzücü bir durum." yorumunda bulundu.

"Afganistan'daki durum Macaristan için ulusal tehdit"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto da Afganistan'daki durumun ülkesi için "ulusal tehdit" olduğunu belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan askeri güçlerini "aşamalı" şekilde çekmesi gerektiğini vurgulayan Szijjarto, "Durumun çok hassas olduğunu görüyoruz. Afganlar, Türkiye üzerinden Balkanlara, Balkanlardan da Macaristan'a kolaylıkla gelebilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Son Dakika: Taliban Sözcüsü: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
Son Dakika: Taliban Sözcüsü: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD askerlerini Orta Asya ülkelerinde görmek istemediklerini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:52:15. #1.14#

title