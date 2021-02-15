Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin Rusya ile ilişkilerini kasıtlı bozduğunu söyledi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin Rusya ile ilişkilerini kasıtlı bozduğunu söyledi

15.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:01
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin Rusya ile ilişkilerini kasıtlı bozduğunu söyledi

ST. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaşmadığını belirterek, "Brüksel, ikili ilişkilerin karkasını kasıtlı olarak bozdu.

ST. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaşmadığını belirterek, "Brüksel, ikili ilişkilerin karkasını kasıtlı olarak bozdu." dedi.

Lavrov ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve AB ilişkilerinin bozulduğuna dikkati çeken Lavrov, "Brüksel, ikili ilişkilerin karkasını kasıtlı olarak bozdu." şeklinde konuştu.

AB ile sorunları çözmeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, "Tüm senaryoların gelişimine hazır olmalıyız. Seçenek AB'nindir. AB, Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye karar verirse, biz de buna hazır oluruz." dedi.

Lavrov, "Avrupa'dan uzaklaşmıyoruz. Avrupa'da çok dostumuz ve benzer görüşlere sahip ülkeler var. Onlarla karşılıklı çıkar çerçevesinde ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Atlantik bölgesindeki güvenlik meselesine de değinen Lavrov, şöyle devam etti:

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üye ülkelerinin kendi faaliyetlerinde güvenliğin bölünmezliğine ilişkin temel ilke olan Helsinki Nihai Senedi'ni baz alması önemlidir. Bu ilke en üst düzeyde defalarca onaylandı ancak pratiğe dönüştürülmüyor. Avrupa'daki durumun sakin olmamasının nedeni de budur."

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavista da AB ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik, "AB ile Rusya arasında aktif bir diyalog ve görüş alışverişini sağlayacak çözümlerin bulunması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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