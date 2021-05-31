Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz"

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile "siyasi" temasların kurulması için zamanın geldiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ile "siyasi" temasların kurulması için zamanın geldiğini söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da Rusya-AB ilişkilerine ilişkin düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Durum oldukça zor. Avrupa kıtası, benzeri görülmemiş bir güven krizi yaşıyor. Doğuya doğru bölmeye yönelik çizgiler çekiliyor." dedi.

Batı ülkelerinin uluslararası hukuk normlarına uymadığına işaret eden Lavrov, Rusya'nın ve müttefiklerinin iç işlerine müdahale edildiğini söyledi.

AB'nin kendisini Rusya'dan izole ettiğini savunan Lavrov, AB ile "dürüst" ve "eşit" iş birliği kurmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov, "Bu, yeni dostça olmayan adımlara, güce dayalı etkileşim kurma girişimlerine ve iç işlerimize müdahaleye tepki vermeyeceğimiz anlamına gelmez." şeklinde konuştu.

Rusya ile AB arasında komisyonlar seviyesinde bazı konularda teknik temasların sürdürüldüğüne dikkati çeken Lavrov, "Siyasi temasların kurulması için de zamanın geldiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: '(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: '(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: '(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: '(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık.
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır'
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Antony Blinken Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ünal Aysal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 14:49:07. #1.13#

title