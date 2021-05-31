Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "AB güvenilir bir ortak olmadığını kanıtladı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması konusunun sürekli gündeme geldiğini belirterek, "Avrupa Birliği (AB) Rusya için güvenilir bir ortak olmadığını kanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması konusunun sürekli gündeme geldiğini belirterek, "Avrupa Birliği (AB) Rusya için güvenilir bir ortak olmadığını kanıtladı. Batılı ülkelerin veya SWIFT yöneticilerinin nasıl bir karar alacağını bilmiyorum." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da, Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasına yönelik Batılı ülkelerden gelen açıklamaları değerlendirdi.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına yönelik açıklamaların sürekli yapıldığına işaret eden Lavrov, "Bu tür açıklamalar, Rusya'nın cezalandırılmasına yönelik yeni fırsatlar arandığında uzun süredir yapılıyor." dedi.

SWIFT konusunda nasıl bir karar alınacağını bilmediğini ifade eden Lavrov, şöyle konuştu:

"AB'nin ve genel olarak Batılı ülkelerin, özellikle bazı somut olaylarda güvenilmez bir ortak olduğunu defalarca kanıtladığını ve hiç yoktan hukuka aykırı kararlar alabildiğini biliyoruz. Batılı ülkelerin veya SWIFT yöneticilerinin nasıl bir karar alacağını, onlara yönelik nasıl bir baskı kurulacağını bilmiyorum."

Lavrov, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı tarihte yaptığı açıklamada, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay