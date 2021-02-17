Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceğiz"

17.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:10
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov:

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

Rus haber ajansı "Rossiya Segodnya"ya konuşan Ryabkov, Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile daha önce telefonda görüştüğünü anımsatan Ryabkov, "ABD'nin ikili ilişkilerden neyi beklediğine dair henüz genel bir tabloya sahip değiliz." dedi.

Ryabkov, ABD ile ilişkileri revize etmeye hazır olduklarını belirterek, "ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceğiz. Baskıya boyun eğmiyoruz. Bunu, Amerikalıların anlaması gerekiyor." diye konuştu.

ABD'nin Rusya'ya yönelik sürekli yaptırım uyguladığına dikkati çeken Ryabkov, "ABD, ülkemizle anlaşmak için alternatif yolları keşfetmeye hazır değil. ABD, baskı kurma aracını kullanmaya devam ederse, ABD'yi her yönde durdurmak için siyaset izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin olası yaptırımların, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşaatını engellemeyeceğini ve projenin tamamlanacağını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD'nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceğiz" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 20:16:40. #1.16#
title