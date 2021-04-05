Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin: "Blokzincirdeki gelişmeler sayesinde SWIFT'e alternatif oluşturulabilir"
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin: "Blokzincirdeki gelişmeler sayesinde SWIFT'e alternatif oluşturulabilir"

Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin: 'Blokzincirdeki gelişmeler sayesinde SWIFT'e alternatif oluşturulabilir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, dijital para birimleri ve blokzincirdeki gelişmeler sayesinde, SWIFT ödeme sistemine alternatif uluslararası bir sistem geliştirilebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, dijital para birimleri ve blokzincirdeki gelişmeler sayesinde, SWIFT ödeme sistemine alternatif uluslararası bir sistem geliştirilebileceğini söyledi.

Pankin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, dijital para birimlerinin ve blokzincirin hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Söz konusu teknolojilerin SWIFT için alternatif olabileceğini anlatan Pankin, "Dijital para birimlerinin ve blokzincirinin hızlı gelişimini hesaba kattığımızda, uluslararası ödemelerin tamamen yeni bir teknolojik temelde oluşturulabileceği açıktır." dedi.

SWIFT'e kıyasla daha ileri teknolojiye sahip ve tekel olmayan bir alternatifin geliştirilmesinin önemine işaret eden Pankin, "Bu, sadece mevcut jeopolitik gerçekliğe bir yanıt değil, aynı zamanda dijital alandaki çağdaş gelişmeleri dikkate alarak ödeme yöntemlerini modernleştirme ihtiyacına bir yanıttır." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da aynı tarihte yaptığı açıklamada, ülkelerinin Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşması gerektiğini söylemişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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