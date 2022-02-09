Aleksandr Pankin: "Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz" - Haberler
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Aleksandr Pankin: "Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Aleksandr Pankin:

ABD'nin, Ukrayna'ya THAAD anti-balistik füze yerleştireceği ile ilgili iddialara sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin,"Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz" dedi.

ABD'nin, Ukrayna'ya THAAD anti-balistik füze yerleştireceği ile ilgili iddialara sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin,"Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz" dedi.

Rus basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, ABD'nin, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne THAAD anti-balistik füze sistemlerini yerleştireceğini yazmasının ardından Rusya'dan açıklama gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD'nin, Ukrayna'ya füze sistemleri sevk etme ihtimalini sert sözlerle eleştirerek, "ABD'li meslektaşlarımızı aptalca şeyler yapmamaya, sağduyulu davranmaya ve mevcut durumu daha da ileriye taşıyarak bu durumdan faydalanmamaya çağırıyoruz. Bu, içinden çıkılması güç bir yol ama bir çıkış yolu bulunacaktır" açıklamasını yaptı. ABD ile diyaloğu sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Pankin, "En üst düzeyde dahil çeşitli seviyelerde diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz, daha fazla diplomatik yöntem kullanacağız fakat görünüşe göre meslektaşlarımız başka şeylerle ilgilenecek" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Aleksandr Pankin: Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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